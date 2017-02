5 danskere røgforgiftet på hotel - under skiferie i Østrig

Søndag 5. februar 2017 kl. 12:39Normalt advares der om lavinefare - og det gøres der faktisk lige nu i området omkring østrigske Salzburg. Derimod er det heldigvis sjældent, at nogen bliver røgforgiftet under deres skiferie. Det er imidlertid sket for 5 danskere i denne weekend, hvor en voldsom brand tillige har gjort deres hotel i Saalbach-Hinterglemm ubeboeligt.Branden opstod under svejsearbejde. De ansatte og mindst 30 andre hotelgæster kom ud i den friske luft, inden de blev ramt af røgen. De 5 danskere blot ikke. De er blevet bragt til et lokalt sygehus i Zell am See.