Appel-domstol i USA fastholder afvisningen af indrejseforbud

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 5. februar 2017 kl. 10:31Der er rigtig "ballede i den borgerlige" i USA, hvor en appel-domstol nu har besluttet at fastholde den afvisning af præsident Donald Trumps indrejseforbud over for musliner, som en domstol i Seattle i staten Washington traf beslutning om ved weekendens start. En ny lussing, til præsidenten som må ventes at reagere skarpt.Appel-domstolen fulgte indrejseforbudets modstandere i deres argumentation om, at Donald Trumps dekret er imod den amerikanske forfatning og diskriminatorisk.