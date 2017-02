Danmark Indsamling 90 mill. kr. - 10 færre end i 2016

Søndag 5. februar 2017 kl. 02:11Årets Danmark Indsamling er slut og endte med 90.061.627 kr., hvilket er 10 millioner kr. færre end i 2016. Bag indsamlingen står 12 humanitære organisationer, hvoraf i år særligt bør fremhæves Red Barnet, SOS Børnebyerne og Børnefonden, idet temaet er "intet barn må sulte".Organisationerne samarbejder med Danmarks Radio, der afslutter indsatsen med en TV-aften, hvor slutspurten i indsamlingen sættes ind. Det var i aftes. Alle glæder sig nu over resultatet, selvom den betydelige nedgang i det indsamlede beløb tyder på, at Danmark er ved at være mæt af indsamlinger. Det var 11. gang, der var Danmark Indsamling.