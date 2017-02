Kulisse-uro om sygehusdirektør og hans bijob og aflønning

Lørdag 4. februar 2017 kl. 21:18Da region Sjælland med virkning fra 1. marts 2014 ansatte den daværende direktør for universitetsygehuset i Odense til at stå i spidsen for sygehusene i Roskilde og Køge og opbygningen af det nye universitetsygehus i Køge, fik man også en gammel sag (som nu er blusset op) med i købet.Der er uro i kulisserne på grund af sygehusdirektør Henrik Villadsens bijob som hjertelæge og hans aflønning herfor. I region Syddanmark har de fråde om munden, fordi man mener, han har givet sig selv 1½ million kr. for meget for sit bijob i perioden 2007-2011 på Sygehus Sønderjylland. I 2011 blev han direktør for samme regions universitetsygehus i Odense, men smuttede ved ansættelsen i Roskilde/Køge.I region Sjælland er der indtil videre meget stille og helt tydeligt ingen lyst til at kommentere situationen.Den fynske avis www.fyens.dk har gravet i sagen og fundet frem til, at sygehusdirektøren har fortsat sit bijob i det syddanske efter ansættelsen i region Sjælland. Dette er bekræftet af region Sjællands øverste direktør, som samtidig har meddelt, at sygehusdirektørens bijob ophører til sommer.