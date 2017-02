Drenge-cykelrytter i kritisk tilstand - kørte ud foran bil

Lørdag 4. februar 2017 kl. 15:29En 17-årig drenge-cykelrytter befinder sig i kritisk tilstand mellem hænderne på lægerne på Rigshospitalet i København, efter at han under træning i dag kørte ud foran en bil på en landevej 6 km nord for Roskilde. Bilisten havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre påkørsel.Den dramatiske ulykke skete for øjnene af en gruppe cykelryttere, der deltog i dagens træning.