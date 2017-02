Lego bygger nyt hovedsæde i Billund og udvider i London

Fredag 3. februar 2017 kl. 20:25Legetøj-koncernen Lego har i dag taget første spadestik til et nyt 52.000 kvm stort hovedsæde i jyske Billund. Et projekt, der bliver arbejdplads for 2.000 ansatte, men tillige kommer til at rumme bl.a. fitness center og idræthal. Det hele skal stå færdigt i 2020.Også i London udvider Lego. Man har blik for fremtiden med England placeret i en andel global verden efter bruddet med EU. I dag er 275 ansat på London-kontoret, som blev åbnet i 2014 og da havde 120 ansatte. Udvidelsen af kontoret bliver på 50% (1.800 kvm).