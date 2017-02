Apple begynder at producere iPhones i Indien

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. februar 2017 kl. 17:22Der er lidt forskellige meldinger fra parterne, men sjældent er der jo røg uden ild. Fra kæmpelandet Indiens sydlige delstat Karnataka er det officielt oplyst, at elektronik-giganten Apple fra det kommende forår begynder at producere iPhones i den teknologiske højborg Bangalore (som har 8-9 millioner indbyggere).Selv bekræfter Apple endnu ikke investeringerne, men giver dog udtryk for at ville investere væsentligt i Indien.Apple har en lav markedandel på 2% på mobiltelefon området i Indien. Der er således enorm omsætning at få fingre i hos de 1,3 milliarder indbyggere i landet.