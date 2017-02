Møns Bank får stort overskud på 31 millioner kr. for 2016

Fredag 3. februar 2017 kl. 16:35Den voksende Møns Bank har givet fondbørsen i København en orientering om det årsregnskab for 2016, som offentliggøres i detaljer 21. februar. Årsagen er, at finanstilsynet har været på kontrol i banken, og med dette som baggrund kan man nu melde om nyt stort overskud. 31 millioner kr. for 2016.Det er 10 millioner kr. mere end for 2015, og i det hele taget fortæller dagens melding om en solid bank i vækst. Møns Bank har fået og får stadig mange nye kunder. Som følge af udvidelserne i bl.a. Næstved og Vordingborg.