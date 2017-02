Alkohol og mobiltelefon - mand kørte i Skælskør Havn

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 3. februar 2017 kl. 08:39Det var en skidt kombination en 41-årig mand sent i aftes udsatte sig selv for, da han kørte i bil med for meget alkohol i blodet og havde opmærksomheden henledt på sin mobiltelefon. Han noterede ikke, at vejen svingede, hvorfor han fortsatte lige ud i vestsjællandske Skælskør Havn.Da politi og redning nåede frem, havde manden bjærget sig selv og sin hund efter den våde oplevelse. På havnens bund lå imidlertid hans bil.Manden blev anholdt for spirituskørsel, men efterfølgende løsladt, så han kunne gå hjem med sin hund.