Der er et væld af billigere feriesteder end Danmark

Fredag 3. februar 2017 kl. 12:47Hvis man vil have mere for pengene, så er det en dårlig ide at blive hjemme i Danmark, når der skal holdes ferie. Der er nemlig et væld af billigere feriesteder, og dem har Forex Bank været så venlig at opføre på en liste. Billigst af alle er Nepal, hvor ferien kun koster 28% af dens pris i Danmark.Men lige inden for rækkevidde er der også mange lande, der er meget billigere at feriere i end Danmark. I Bulgarien koster ferien 33% af prisen for dansk ferie, i Rumænien og Serbien 37%, i Polen 38%, Letland 44%, populære Grækenland koster kun 57% af en dansk ferie og Frankrig nøjes endda med 80%.Jo, der betaler sig at kigge godt efter priserne, når ferierejsen skal planlægges - og besluttes. Informationerne om prisniveauet i de enkelte lande findes på www.forexbank.dk under "Om Forex Bank" og der ved at klikke på pressemeddelelser.