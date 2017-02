Militærklædt mand affyrede maskinpistol i restaurant

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 2. februar 2017 kl. 20:31Der er forvirring, kaos og frygt i svenske Göteborg, efter at en militærklædt mand i aften har affyret skud fra en maskinpistol i en restaurant i forstaden Angered, hvor 60.000 bor. Ingen blev ramt af skud i den fyldte restaurant, og efter at have skudt op i loftet stak manden af på motorcykel.Politiet har endnu ikke overblik over situationen eller, hvad det var for en sceneri. Man leder efter den militærklædte mand, som indtil videre ikke er fundet.