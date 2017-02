Politibetjente idømt fængsel af retten i Nykøbing F

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 2. februar 2017 kl. 18:472 politibetjente på 39-40 år er i dag blevet idømt hver 40 dages fængsel af retten i Nykøbing F. De var tiltalt for vold mod en 16-årig dreng i forbinderlse med hans anholdelse i Maribo sidste sommer. De 2 politibetjente erklærede sig uskyldige og ankede begge dommen.Det var folk i Maribo, der havde overværet den voldsomme anholdelse af drengen, som sørgede for, at den særlige myndighed, der træder i funktion, når nogen lider overlast i politiets varetægt, gik igang med at undersøgelse forholdet.Politiklagemyndigheden (som den særlige myndighed kaldes) sendte efter sin undersøgelse sagen til statadvokaten, som besluttede at rejse tiltale mod de 2 politibetjente, der altså i dag er dømt. Efter deres anke skal sagen for landsretten.