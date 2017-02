Bilist dræbt i frontal kollision med lastbil - bilen i brand

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 2. februar 2017 kl. 12:13En ikke nærmere identificeret bilist er kort før middag blevet dræbt ved en voldsom frontal kollision med en lastbil på landevejen ved Årre nordøst for Esbjerg. Der foreligger endnu ingen oplysninger om eventuelt kvæstede, men derimod om, at bilen brød i brand ved ulykken.Endnu er der heller ingen formodninger om årsagen til den tragiske ulykke, men vejret i området er præget af dis/tåge, som kan have spillet ind.