Byggemarked i Idestrup konkurs igen - nyt firma holdt i 3 år

Torsdag 2. februar 2017 kl. 11:58Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Idestrup Tømmerhandel A/S - det nye firma, der for lidt under 3 år siden tog over efter den i 2014 konkursramte omkring 40 år gamle trælasthandel på Sydfalster. Det har været en turbolent tid, ikke mindst på det seneste bl.a. med retsager rejst af tidligere ansatte.De nærmere enkeltheder omkring konkursen af den nye ejer foreligger ikke. Det eneste offentliggjorte regnskab omfatter det første halve år, hvor der blev præsteret et overskud på lidt over en kvart million kr., men hvor der allerede var en gæld på 4,7 millioner kr. - og det er som hovedregel gæld, der kvæler en virksomhed.