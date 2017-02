Mand mast ihjel under traktor i forbindelse med træfældning

Onsdag 1. februar 2017 kl. 23:28En 78-årig mand blev til aften fundet mast ihjel under sin traktor i forbindelse med træfældning i et område ved Augustenborg på sydjyske Als. Det var pårørende, der fandt manden liggende under traktoren og slog alarm. En læge konstaterede, at manden var blevet dræbt på stedet.Politiet antager, at traktoren er væltet i forbindelse med slæbning af en træstamme. Derved er manden kommet i klemme under traktoren.