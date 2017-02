Hjemmerøvere brød ind til og bagbandt kvinde i Rønnede

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 1. februar 2017 kl. 20:39Først i dag til middag blev et hjemmerøveri begået i nat midt i et villakvarter i sydsjællandske Rønnede anmeldt til politiet, der hele eftermiddagen har arbejdet med undersøgelser på stedet. 2 maskerede mænd brød ind til og bagbandt en 82-årig kvinde, hvorefter de gennemsøgte hendes hjem og stjal smykker.Der er ingen spor af røverne, og politiet sætter liden til, at nogen har observeret noget i nat, så man kan pågribe de 2 mænd.