Rumænien slækker på kampen imod korruption - går imod EU

Onsdag 1. februar 2017 kl. 15:12Endnu et land i EU træffer sine egne dispositioner og ser stort på fællesskabet. Rumænien slækker på kampen mod korruption ved at forhøje grænsen for, hvad man økonomisk tolererer. Landets nye regering begunstiger således sine egne folk og mange partimedlemmer i lokale politiske funktioner.Rumænien blev medlem af EU i 2007. Lige før årskiftet til 2017 fik landet en ny socialdemokratisk ledet regering. Premierminister blev Sorin Grindeanu (43 år), som bl.a. er tidligere minister og borgmester. Socialdemokraterne opnåede flertal i parlamentet sammen med partiet Alde (Alliancen af Liberale og Demokrater) ved valget i slutningen af 2016.Endnu et eksempel på, at verden er i opbrud - og at EU er under opløsning.