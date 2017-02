Falske indsamlere lykkes med at lokke penge ud af folk

Onsdag 1. februar 2017 kl. 12:37En række mennesker i nordøstjyske Hadsund er de seneste dage blevet snydt af falske indsamlere, som er lykkedes med at lokke penge ud af dem. Indtil videre 3 indsamlere (et voksent par og en dreng) er observeret, men ikke pågrebet. De ringer på dørene og oplyser, at de samler ind til et lokalt julemærkehjem.Da det nævnte julemærkehjem ingen indsamling har igang, kan det konstateres, at der er tale om kriminel fusk. Politiet har modtaget anmeldelse fra de borgere, der er blevet lokket til at give penge til de falske indsamlere.