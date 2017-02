SAS vil spare løn og skat under billigere himmelstrøg

Onsdag 1. februar 2017 kl. 09:12Det skandinaviske luftfartselskab SAS har i årevis været i opbrud, under forandring og tilpasning, og nu tager man et stort skridt ind i fremtiden. Med etablering af virksomhed under billigere himmelstrøg både hvad angår lønninger og skat. SAS stifter et irsk selskab, som skal drive en del af virksomheden med baser i Spanien og England.Der er sat navn på basen på den anden side af Nordsøen, det bliver London, mens stedet for basen i Spanien endnu ikke er oplyst.Modellen for det fremtidige SAS bliver med datterselskabet i Irland af samme type som konkurrenterne Ryanairs, Easyjets og Norwegians.