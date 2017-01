EU glemmer at kigge indad - det er kæmpe fejlen ved projektet

Tirsdag 31. januar 2017 kl. 17:42Det nu amputerede EU, hvor England ikke mere deltager i eksempelvis møder med statledere, mødes på topleder plan igen på fredag på middelhavøen Malta. Forud er EU-præsident Donald Tusk på banen med bemærkninger, der med tydelighed viser, at EU glemmer at kigge indad - og det er netop den kæmpemæssige fejl ved projektet.Borgerne i EU er jo utilfredse med udviklingen og de manglende resultater til deres gavn. Utilfredse med det enorme og stadigt tiltagende bureaukrati - som netop var det englænderne sagde farvel til ved den rungende folkeafstemning sidste sommer. Skal EU overleve, skal der virkelig gøres noget ved det.Derfor skyder Donald Tusk forbi, når han ser trusler mod EUs eksistens fra terror, krig og anarki i de mellemøstlige lande og Afrika, samt Kina og Rusland som aggressive "fjender". Nu har han så tilføjet den amerikanske præsident Donald Trump som en ny trussel mod EU, bare fordi han ikke regner med EU og synes englænderne har truffet en rigtig beslutning ved at sige farvel til EU efter 4 årtier i den tiltagende "suppedas".Der trænger virkelig til fornyelse i EU. Oprydning. Nye folk og ny tankegang. Hvis EU overhovedet skal bestå.