Igen en ung mand forsvundet i forlængelse af en natlig bytur

Tirsdag 31. januar 2017 kl. 12:57Politiet har i formiddag udsendt en efterlysning af en 24-årig mand, der er forsvundet i forlængelse af en bytur i Århus natten til søndag. Indtil videre har man ledt forgæves efter den unge mand ved åen i midtbyen af den jyske hovedstad, i baggårde og hvor han nu ellers kunne tænkes at være.Den unge mand havde en aftale med en kammerat om at overnatte, men han dukkede aldrig op. Han har ikke kunnet spores via sin mobiltelefon.