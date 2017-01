Plakat-fuld kvinde påkørte bil parkeret i Maribo og stak af

Tirsdag 31. januar 2017 kl. 12:14En 26-årig kvinde skulle ikke have siddet bag rattet i sin bil sent i aftes. Hun var nemlig plakat-fuld og i den tilstand påkørte hun en parkeret bil i sin hjemby Maribo, hvorefter hun stak af. Det varede imidlertid ikke længe, så havde politiet indhentet hende, og hun blev anholdt for spirituskørsel.Den unge kvinde var imidlertid så fuld, at politiet måtte lade hende sove rusen ud i detentionen. Hun blev løsladt i morges, men der venter et efterspil.