Cyklist dræbt - ville overhale bil

Tirsdag 31. januar 2017 kl. 10:47En 50-årig kvinde på cykel blev dræbt, da hun i morgenstunden i går ville overhale en bil i den østlige bydel i Roskilde. Bilen med en 23-årig mand bag rattet ramte kvinden under svingning, og hun kvæstede sit hoved alvorligt. Blev i live bragt til Rigshospitalet i København, hvor hun døde.Lægerne kæmpede indtil sent i aftes for kvindens liv, men måtte tilsidst opgive.