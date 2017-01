Oprøret mod præsident Donald Trump udvikler sig katastrofalt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 31. januar 2017 kl. 08:13Protesterne og oprøret imod præsident Donald Trumps dekret om indrejseforbud i USA rettet mod 7 muslimske lande og med dem hundredtusindvis af andre borgere rundt i verden udvikler sig katastrofalt. Dels for præsidenten og dels for verden. Senest har den fungerende justitminister nægtet at forsvare dekretet - og er blevet fyret.Justitminister Sally Yates (56 år), der er uddannet jurist, beklædte posten midlertidigt, fordi hun var arvet fra Barack Obama, indtil Trumps nye justitminister er godkendt.Staten Washington besluttede i går, at den vil rejse sag om Donald Trumps dekret som forfatning-stridigt, og FNs flygtninge højkommissær fastslog, at dekretet er i strid med international ret (Folkerettten).