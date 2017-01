Den var ikke så go' - gæring i hyldeblomt drik

Mandag 30. januar 2017 kl. 21:34Hvis man har købt drikkeklar hyldeblomst i ½ liter flasker fra Harboes Bryggeri i supermarked kæden Rema 1000 eller Løvbjerg, skal man være opmærksom på mulig gæring. Flasker produceret 18. august i fjor med holdbarhed til 17.-18. april i år er omfattet af advarslen.I supermarkederne er man igang med at fjerne de nævnte flasker. Det var bryggeriet selv, der fandt ud af, at den ikke var så go' med det parti af hyldeblomst drikkelsen.