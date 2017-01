Borgmester på Stevns har meldt sig ud af Venstre - og fortsætter

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. januar 2017 kl. 19:08Der har længe været ballede i "den borgerlige" på Stevns, og nu er den kulmineret i, at borgmester Mogens Haugaard Nielsen har meldt sig ud af Venstre og fortsætter uden for partierne valgperioden (dette år) ud. Han blev borgmester ved sidste valg og har fået meget ros for sin indsats.Men i Venstre er der stridgheder, og det er dem, der nu har fremtvunget beslutningen fra borgmesteren. Den 28. februar holder Venstre opstillingmøde, hvor en ny spidskandidat skal vælges.