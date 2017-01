Supermarked-røver ville gerne i fængsel og er kommet det

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. januar 2017 kl. 16:15Det må karakteriseres som et alvorligt samfundmæssigt sygdomtegn, at en 48-årig mand i går eftermiddag begik røveri mod et supermarked i Odense og umiddelbart efter gav sig til at vente på politiet, fordi han gerne ville i fængsel. Hvilket han så kom, i dag idømt 7 måneder i et grundlovforhør.Manden forlangte en pakke cigaretter og en flaske likør ved røveriet. Udenfor supermarkedet røg han og drak likøren, mens han ventede på politiet.Om nogen interesserer sig helt oprigtigt for mandens ønske om at komme i fængsel er ikke kommet frem under dagens grundlovforhør. Hvor "maskineriet" jo bare kører...