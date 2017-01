Dødbo sender sit byhus i Maribo til tvangauktion

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 30. januar 2017 kl. 15:36Ejendommen Østergade 45 i Maribo er den næste af op mod 40 i denne måned sendt til tvangauktion i retten i Nykøbing F. Det er et byhus ejet af et dødbo, som således forsøger at finde en afslutning via auktionen. Huset har 62 kvm bolig og er beliggende på 198 kvm grund. Den offentlige vurdering er ½ million kr.Tvangauktionen holdes onsdag 15. februar.