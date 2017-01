Kaffe-kæde i markant politisk protest mod Donald Trump

Mandag 30. januar 2017 kl. 13:58Det regulære oprør i hele verden imod præsident Donald Trumps dekret om at forbyde indbyggere fra 7 muslimske lande (og mange andre personer andre steder fra) indrejse i USA tager voldsomt til. Kaffe-kæden Starbucks, som opererer i 75 lande, har tilsluttet sig oprøret i en markant kritik.Samtidig meddeler kaffe-kæden, at den vil ansætte 10.000 flygtninge rundt i sine cafeer de næste 5 år. Og der er nok at ansætte, for FN har opgjort antallet af flygtninge til mindst 75 millioner i dag.Den klare tilkendegivelse fra Starbucks af virksomhedens etiske holdninger og ansvar er værd at læse. Den findes på www.starbucks.com under "Company Information" og derefter ved at klikke på "Visit our Newsroom", som er grønt markeret til højre på website.