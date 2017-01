Europa-politiker valgt - franske socialisters præsident-kandidat

Mandag 30. januar 2017 kl. 11:54De franske socialister har valgt den 49-årige Europa-politiker Benoît Hamon som kandidat til forårets præsident-valg. Han er tidligere undervisning minister og medlem af Europa-Parlamentet, og menes at ville dreje Frankrig i en mere venstreorienteret retning. Han vandt afstemningen om kandidaturet med 58% af partimedlemmernes stemmer.Den tidligere premierminister Manuel Valls måtte med 41% således se sig besejret - og færdig.Præsident Francois Hollande opgav for nogen tid siden at genopstille for partiet.