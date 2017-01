Dansker myrdet i Norge

Søndag 29. januar 2017 kl. 22:07En 50-årig dansk mand bosiddende i Norge er i dag blevet myrdet i et område i Sola kommune i den sydlige del af landet ud til Atlanterhavet. En 32-årig mand er anholdt og sigtet for at have dræbt danskeren. Nærmere enkeltheder om ugerningen foreligger endnu ikke.Den anholdte mand var kvæstet og måtte bringes til behandling på sygehus. Om der havde været håndgemæng eller på anden vis opgør mellem de 2 mænd er ikke oplyst.