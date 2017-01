6 unge fundet døde i havehus af faren til 2 af dem

Søndag 29. januar 2017 kl. 20:28En tragedie af dimensioner har i dag udspillet sig i en lille tysk by (Arnstein med 8.000 indbyggere) i det nordlige Bayern. 6 unge i alderen 18-19 år blev fundet døde i et havehus af faren til 2 af dem. Forud var gået en fest, og de unge har som det ser ud lige nu fyret i en ovn/kamin i havehuset. Mangel på ilt har sandsynligvis dræbt dem.Faren til en datter og søn indfandt sig kort før middag på stedet, fordi ingen af de unge var kommet hjem fra festen. Da han lukkede døren til havehuset op, gjorde han det frygtelige fund af 6 livløse unge på gulvet. En tilkaldt læge kunne blot konstatere, at de var døde.