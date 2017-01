Bilist dræbt i kollision med parkeret lastvogn-trailer

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 29. januar 2017 kl. 17:58En ikke nærmere identificeret bilist blev sent i eftermiddag dræbt i kollision med en parkeret lastvogn-trailer på en rasteplads ved Ålestrup 25 km nord for Viborg. Bilisten var alene i bilen. Trods hurtig indsats med førstehjælp, læge og helikopter lykkedes det ikke at redde bilistens liv.Der er endnu ingen forklaring på den katastrofale ulykke, som skete ved hovedvej A13, der vil være helt spærret nogen tid endnu.