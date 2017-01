Varmetæppe tændte ild til hele 1. sal - ægtepar flygtede ud

Søndag 29. januar 2017 kl. 16:21Det, der skulle være lunt og hyggeligt, blev en kende for varmt kan det roligt konstateres efter en voldsom brand, der ødelagde hele 1. salen i et hus tilhørende et ægtepar i 80 års alderen i nordsjællandske Ålsgårde i nat. De 2 gamle nåede at flygte ud af soveværelset, inden det stod i flammer.Til alt held opdagede de nemlig, at noget var galt. I stedet for at blive og undersøge tingene skyndte de sig ud af soveværelset og huset - og lod så brandvæsenet klare resten.