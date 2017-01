EU i flyverskjul for præsident Trump - dansk minister på barrikaderne

Søndag 29. januar 2017 kl. 11:58Der er oprør i hele verden over præsident Donald Trumps dekret om øjeblikkeligt at forbyde muslimer indrejse i USA. Samtidig hober problemer og kaos sig op, eksempelvis er inden for det sidste døgn 200 tilrejsende kommet i klemme. Dette har en domstol i Brooklyn New York dog taget hånd omkring og meddelt, at alle med gyldigt visum ikke kan afvises og har ret til midlertidigt ophold i USA. Kritikken over for Trumps beslutning tager til, og i mangel af reaktion fra EU, der øjensynligt er gået i flyverskjul for præsident Trump, har den danske udenrigsminister Anders Samuelsen (billedet) sluttet sig til kritikerne. Med ordene "den amerikanske beslutning rettet mod folk fra bestemte lande er ikke fair. Vi skal i stedet acceptere alle som ligeværdige individer".Den amerikanske regering har meddelt, at den accepterer domstol afgørelsen fra New York, men at dekretet rettet imod borgere fra Syrien, Irak, Iran, Libyen, Yemen, Sudan og Somalia gælder uændret.Nu er det endnu sidst på natten i USA, så der venter en uforudsigelig søndag forude.