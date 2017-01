USA forbudt land for muslimer - stærke reaktioner overalt

Søndag 29. januar 2017 kl. 03:22Der er sat en øjeblikkelig 100% stopklods i indrejse til USA for muslimer. Præsident Donald Trump har dekreteret blokade af ansøgninger om visum for borgere fra Syrien, Irak, Iran, Libyen, Yemen, Sudan og Somalia. Han har desuden stoppet indrejse af flygtninge, ligesom antallet af flygtninge USA vil modtage mere end halveres til 50.000 i år.De berørte lande har anført af Iran protesteret i skarpe vendinger, herunder karakteriseret Donald Trumps beslutning som en fornærmelse mod den muslimske verden. En alarmerende melding, som kan indeholde mange genvordigheder.Reaktionerne er også stærke fra menneskerettighed grupper både i USA og internationalt. Det var ikke lige i den retning det amerikanske kontinent var ventet at ville bevæge sig.