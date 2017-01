Kvinde ville hygge sig med stearinlys - forbrændt til døde

Lørdag 28. januar 2017 kl. 20:31En 80-årig nordjysk kvinde er i dag død af de alvorlige forbrændinger, hun pådrog sig tidligt i formiddag, da hun ville hygge sig med stearinlys i sit hjem - og der gik ild i hendes tøj. En hjemmehjælper opdagede den alvorlige situation og slog alarm, og den gamle dame blev i kritisk tilstand bragt til sygehuset.Senere på dagen måtte lægerne opgive at redde hendes liv. Forbrændingerne var for omfattende til, at hun kunne overleve.