Alle til 6-dages løb evakueret

Lørdag 28. januar 2017 kl. 18:37Samtlige tilskuere, alle cykelryttere og alle andre tilstedeværende i Danmarks eneste indendørs cykelarena Ballerup Super Arena i København blev i eftermiddag evakueret under det igangværende 6-dages løb. En røgalarm i køkken regionerne blev udløst, og det førte til omgående reaktion.Cykelløbet er nu igang igen efter afbrydelsen, og brandvæsenet havde fået tingene under kontrol. Det er 14. gang arenaen i Ballerup er hjemsted for det mangeårigt kendte 6-dages løb, der køres for 55. gang. Det startede torsdag og slutter på tirsdag.