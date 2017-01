Gulvfirma i Vordingborg konkurs

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 28. januar 2017 kl. 14:21Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over BC Gulve IVS, Ydunsvej 1 i Neder Vindinge ved Vordingborg. En fallit udtryk for, at det er vanskeligere at starte noget nyt, end mange tror. Gulvfirmaet nåede at eksistere i 1½ år og aflægge et regnskab, som udviste underskud.Et minus på lidt over en kvart million kr. og en gæld på næsten 650.000 kr. sidste forår. Det blev i regnskabet tilkendegivet, at starten havde været vanskeligere end forventet.