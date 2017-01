Mand overfaldet i sin lejlighed

Lørdag 28. januar 2017 kl. 12:25Hvad der nærmere var årsagen til et gevaldigt håndgemæng i nordjyske Frederikshavn i nat er ikke klart. Men en 52-årig mand blev overfaldet i sin lejlighed af en 49-årig mand, som ganske enkelt sparkede døren ind og tog fat på at tildele beboeren en række slag.Det var først, da den 52-årige satte sig til modværge, der faldt "ro" over situationen. Politiet anholdt den 49-årige mand, som i dag fremstilles i grundlovforhør. I en lidt mystisk sag.