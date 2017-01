Mand på knallert røvede apotek

Lørdag 28. januar 2017 kl. 08:59En antageligt omkring 30-årig mand indtog lørdag morgen rollen som røver på et apotek i vestjyske Esbjerg. Om han fik noget ud af aktionen vides endnu ikke, idet han flygtede på knallert og er forsvundet. De ansatte gemte sig bag et gitter, som manden ikke kunne trænge igennem.Det er kun lidt over 1 time siden, røveriet fandt sted, hvorfor der endnu ikke er noget overblik over situationen.