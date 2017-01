Grand Cru landmand fra Lammefjorden konkurs

Fredag 27. januar 2017 kl. 20:53Et af grønsag- og kartoffel området Lammefjordens markante ansigter, den prisvindende landmand Flemming Risegaard ved Fårevejle er konkurs. Skifteretten i Holbæk har afsagt konkursdekret, og nu er der så kaos omkring ejer, virksomhed og dens produkter bl.a. de kendte Grand Cru gulerødder.Grand Cru prisen har Lammefjordens Grønsagslaug uddelt i mange år for at skabe opmærksomhed om områdets seregne produkter. Samt understøtte landmændenes eksistens vilkår.Den 51-årige Flemming Risegaard erhvervede sin gård for 23 år siden. Det har været en kamp for friheden som landmand og overlevelsen lige siden.