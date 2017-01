Unge mænd dræbt mod vejtræ

Fredag 27. januar 2017 kl. 15:282 mænd på 20-25 år blev sent i aftes dræbt i en voldsom solo-ulykke med deres bil i Grejsdalen i østjyske Vejle. Føreren mistede i et sving herredømmet, bilen skred ud og ramte et vejtræ med stor kraft. De dræbte unge mænd er ikke nærmere identificeret, men fra lokalområdet.Om årsagen til den dramatiske ulykke foreligger endnu kun gætterier. Muligvis fart og glatføre.