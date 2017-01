Narko-tiltalt politibetjent for retten i Nykøbing F

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 27. januar 2017 kl. 06:43En 46-årig politibetjent er blevet tiltalt for både brug og besiddelse af narko samt forsømmelse på forskellig vis i tjenesten - og han stilles på et endnu ikke fastsat tidspunkt for retten i Nykøbing F. Ulovlighederne fandt alle sted for 2-3 år siden og afsluttedes med hans anholdelse i foråret 2015.Politibetjenten er tiltalt for at have benyttet amfetamin, at have købt 10 g heraf og med hensyn til forsømmeligheden bl.a. ikke have afleveret udstedte bøder på politistationen.