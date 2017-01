Anholdt som "børnelokker" løsladt af landsretten

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 26. januar 2017 kl. 23:48En 49-årig ikke nærmere identificeret mand blev tidligere i denne uge anholdt og sigtet for at være børnelokker i en stribe tilfælde på egnen omkring Roskilde. Han blev efterfølgende varetægtfængslet af byretten i Roskilde - men i dag er han løsladt af Østre Landsret, der ikke fandt grundlag for varetægtfængsling af manden.Politiet meddelte i forbindelse med grundlovforhøret tidligere på ugen, at manden var sigtet både for blufærdighedkrænkelse (børnelokker) og overtrædelse af våbenloven. Man oplyser i dag, at sigtelsen opretholdes uanset landsrettens afgørelse.