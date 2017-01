Skiferien går ikke til Norge - det er blevet meget dyrere

Fredag 27. januar 2017 kl. 13:08Det nærmer sig sæson for tusindvis af danskere, der valfarter på skiferie mod syd og nord. Norge er iblandt, men i år går skiferien ikke til det nordiske broderland - det er ganske enkelt blevet for dyrt. Hele 8,6% mere skal man betale for en skiferie af samme kaliber som i fjor.Oplysningerne om den chokerende norske prisstigning kommer fra Spar Nord Bank, der også kan fortælle, at det til gengæld er blevet 1,3% billigere at holde skiferie i Sverige og en smule (0,3%) billigere i Italien.De øvrige traditionelle skiferie-lande Østrig og Frankrig har uændret prisniveau, mens der er registreret en prisstigning i Schweiz på 1,5%.