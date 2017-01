Dreng påsatte storbrand, blev fængslet og er nu stukket af

Torsdag 26. januar 2017 kl. 21:10En 17-årig dreng, der i sidste weekend blev varetægtfængslet for at have påsat en voldsom brand i et ungdombolig-kompleks for 100 i den tidligere spritfabrik i Roskilde, er stukket af fra den institution, hvor han blev anbragt i "fængsel". Politiet har det sidste døgn ledt ihærdigt, men resultatløst efter ham.Drengen er sigtet for at have påsat branden, men der foreligger endnu ingen nærmere oplysninger herunder hvorfor.