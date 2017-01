Mexico sætter hårdt mod hårdt overfor Donald Trump

Torsdag 26. januar 2017 kl. 18:51Så er der kollision mellem sydamerikanske Mexico og USA. I den kommende uge skulle præsidenten for de 31 mexicanske stater og 115 millioner indbyggere Enrique Pena Nieto have mødt præsident Donald Trump - men mødet er annulleret. Præsident Nietos aflysning er en følge af, at Trump vil bygge en mur på grænsen mellem USA og Mexico.Enrique Pena Nieto proklamerer i forbindelse med aflysningen af mødet, at det er ulige vigtigere at samle de 2 lande i stedet for at adskille dem yderligere.Donald Trump begrunder sit ønske om at bygge en grænsemur med, at det skal holde indvandrere og kriminelle ude fra USA.