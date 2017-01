Dansk benzin-konge konkurs

Torsdag 26. januar 2017 kl. 13:34Et fantastisk liv i dansk erhverv er slut med konkurs for benzin-kongen Olaf Haahr, der siden han i 2015 solgte sine 43 ubemandede benzinstationer har kæmpet med økonomiske problemer. På et møde i skifteretten i Kolding, hvor en rekonstruktion skulle færdiggøres, blev det i stedet til en konkurserklæring.Olaf Haahr (79 år) startede sit selvstændige virke for 44 år siden, bor stadig i østjyske Vejle, hvor også virksomheden altid har haft hjemsted.