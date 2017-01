Den frie landmand er væk - igen færre malkekøer

Torsdag 26. januar 2017 kl. 10:07Dansk landbrug har ændret sig som dag til nat over de sidste 50 år, og den frie landmand er væk. Nu reguleres det hele af bureaukratiet, ikke mindst EU. Det eneste, der vokser, er bureaukratiet - og som følge heraf regningen. På mælkens område er der som ofte før kaos.Antallet af malkekøer hopper således op og ned. Det sidste års tid dog kun ned - til 564.799 køer i staldene ved indgangen til denne måned. Det bliver nemlig stadig sværere at være landmand, også de "malkes" af alle dem, der skal have renter, gebyrer og afgifter, skatter m.m. Den tidligere frie landmand er i dag bundet på både hænder og fødder.